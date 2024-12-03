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3 декабря 2024, 17:09 Читати українською

В Украине дорожают молочные продукты. Производители назвали причину

Рост закупочных цен на молоко-сырье, производственных затрат на молокоперерабатывающих предприятиях способствует росту цен на молочные продукты на полках супермаркетов и сокращению их потребления на внутреннем рынке. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Рост закупочных цен на молоко-сырье, производственных затрат на молокоперерабатывающих предприятиях способствует росту цен на молочные продукты на полках супермаркетов и сокращению их потребления на внутреннем рынке.
Фото: freepik.com

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Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что за последние три месяца в Украине росли цены на молоко-сырье в условиях дефицита молока-сырья на внутреннем рынке, что повлияло на подорожание готовой продукции, которая входит в потребительскую корзину украинцев.

В структуре производственных затрат молокоперерабатывающих предприятий молоко-сырье составляет 60%. Дополнительные расходы по логистике, хранению молочной продукции также влияют на цену в супермаркетах.

В условиях инфляции происходит рост цен не только на молочный ряд, но и на другие пищевые продукты. Из-за высоких цен украинские потребители с доходами ниже среднего стали отказывать себе в молочных продуктах, а молокоперерабатывающие предприятия сокращают отгрузку готовой продукции на внутренний рынок.

Сокращение спроса на молочную продукцию в Украине может поспособствовать определенной стабилизации цен на молоко-сырье во второй половине декабря. В дальнейшем это может оказать влияние на цены на полках торговых сетей в сторону определенного снижения.

Молоко

По состоянию на 3 декабря молоко пастеризованное жирностью 2,5% стоит 55,04 грн за кг, что на 4,41 грн (+8%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,17 грн (+22%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Кефир

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 64,81 грн за кг, что на 2,95 грн (+4,6%) больше месяца назад и на 15,20 грн (+23%) дороже прошлого года.

Сметана

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 156,79 грн за кг, что на 10,15 грн (+6,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к прошлому году сметана подорожала на 37,15 грн. (+24%).

Йогурты

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках составила 101,86 грн за кг, что на 6,86 грн (+7%) больше месяца назад и на 15,12 грн (+15%) больше в прошлом году.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 156,36 грн за кг, что на 7,12 грн (+4,6%) больше по отношению к концу октября 2024 года и на 34,89 грн (+22%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр кисломолочный

Средняя цена на сыр кисломолочной жирностью 9% составила 257,10 грн. за кг, что на 5,64 грн больше (+2,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 61,12 грн (+24%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сливочное масло

Сливочное масло жирностью 73% отечественного производства в среднем стоит 518,23 грн за кг, что на 21,08 грн (+4%) больше, чем в прошлом месяце и на 153,54 грн. (+30%) дороже, чем в прошлом году.

Сыры

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 513,52 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подорожал на 17,33 грн. (+3%) и вырос в цене на 88,07 грн (+17%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр голландской жирностью 45% в среднем стоит 499,39 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 7,30 грн (+1%), но по отношению к прошлому году сыр подорожал на 77,73 грн (+16%).

Средняя цена на сыр Маасдам жирностью 45% отечественного производства составила 564,12 грн за кг, что на 1,39 грн (-0,2%) меньше месяца назад. Сыр стоит на 25,58 грн (+5%) больше, чем в прошлом.

Импортный Маасдам в среднем стоит 672,54 грн за кг, что на 19% дороже отечественного сыра.

Сыр Гауда жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 523,34 грн за кг, что на 28,35 грн (+5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 97,83 грн (+19%) дороже, чем в прошлом.

Импортный сыр Гауда в среднем стоит в Украине 519,37 грн за кг, что на 1% дороже продукции украинских сыроделов.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 526,78 грн/кг. Сыр подорожал на 25,82 грн (+5%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подорожала на 205,68 грн (+39%).

Импортная Моцарелла в среднем стоит 610,50 грн за кг, что на 16% дороже продукции отечественных сыроделов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
3 декабря 2024, 18:25
#
Жидкость измеряют в килограммах?
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