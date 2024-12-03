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3 декабря 2024, 15:11 Читати українською

Главу «Нафтогаза» назначили министром национального единства

Председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева назначили на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

Председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева назначили на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины.

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Подробности

«За» соответствующее решение проголосовало 237 народных депутатов.

«Теперь вопрос как будет утверждаться положение и бюджет на это. Пока на агентство по объединению (оно под Минэкономики) заложено только 150 млн грн», — отметил он.

Проект соответствующего постановления № 12279 был зарегистрирован в Верховной Раде 3 декабря. При этом Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений успел рассмотреть и поддержать его.

По информации Железняка, в «Нафтогазе» будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет выбирать нового СЕО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+90
Turbo Apricot
Turbo Apricot
3 декабря 2024, 15:21
#
Ми впевнено крокуємо до перемоги! створимо ще нові міністерство стійкості, міністерство незламності, міністерство величності, міністерство потужності, збільшемо бюджет телемарафону — все згідно відповідно плану наймогутнішого лідора сучасності! ура!
+
+15
Riojas
Riojas
3 декабря 2024, 15:29
#
Министерство перемоги и министерство интеграции курской области. Обязанности министра последнего может совмещать генеральный прокурор Крыма
+
0
TAN72
TAN72
3 декабря 2024, 15:47
#
Лето было не дождливое,а министерства ростут как грибы 🤣
+
0
Exba
Exba
3 декабря 2024, 15:51
#
МінЄд)
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 декабря 2024, 16:28
#
Більше міністрів хороших і різних! Всі ми - міністри!
+
+15
Kanarej
Kanarej
3 декабря 2024, 16:43
#
Ну да, а что, зря налоги что ли поднимали? Надо ж их куда-то девать.
+
+15
Kanarej
Kanarej
3 декабря 2024, 16:46
#
Вместо того, чтобы эту гидру сокращать — мы плодим еще больше *** , которые будут сосать кровь из бюджета (по сути из страны)
+
0
seaman
seaman
3 декабря 2024, 17:01
#
Це таке покарання? Держбюджет-2025 передбачає понад 1,4 мільярда гривень на фінансування програм Мінреінтеграції. Чи після перейменування міністерства йому ще добавлять? Для порівняння, шмигаль на вовіну тищу очікує 9 млн громадян, тобто 9 млрд грн.
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