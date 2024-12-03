Председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева назначили на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

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«За» соответствующее решение проголосовало 237 народных депутатов.

«Теперь вопрос как будет утверждаться положение и бюджет на это. Пока на агентство по объединению (оно под Минэкономики) заложено только 150 млн грн», — отметил он.

Проект соответствующего постановления № 12279 был зарегистрирован в Верховной Раде 3 декабря. При этом Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений успел рассмотреть и поддержать его.

По информации Железняка, в «Нафтогазе» будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет выбирать нового СЕО.