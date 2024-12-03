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3 декабря 2024, 16:14 Читати українською

Украина уже выполнила 199 из 531 обязательств программ сотрудничества с международными партнерами

Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на 1 ноября 2024 — аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на 1 ноября 2024 — аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины.
Фото: Минфин

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Обновленная Матрица реформ включает 325 условий и рекомендаций, которым соответствует 531 индикатор для выполнения на ближайшие 10 лет. Все мероприятия представлены в таких официальных документах как:

  • Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;
  • Программа МВФ Extended Fund Facility;
  • План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility;
  • Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.

Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые услуги, финансовые и бюджетные положения.

Кроме того, внедрение мер по Матрице реформ предполагает привлечение финансовой поддержки для обеспечения приоритетных бюджетных потребностей.

Выполнение условий и рекомендаций

В части выполнения условий и рекомендаций Матрица реформ отслеживает результаты с начала 2024 года. За три квартала Украина уже выполнила 199 индикаторов, а 91 индикатор был выполнен именно за третий квартал этого года. Министерство финансов ответственно за 55 индикаторов, из которых уже выполнено 32.

«Условия программ финансовой поддержки по результатам мониторинга первых трех кварталов 2024 года выполнены полностью и в соответствии с согласованными с международными партнерами сроками. Это позволило своевременно привлечь прямую бюджетную поддержку», — говорится в сообщении Минфина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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