Доллар демонстрирует сильный рост

Доллар заметно укрепился в понедельник на фоне политической нестабильности во Франции, что ослабило евро , в то время как риски тарифов и слабость экономики Китая подтолкнули юань к годовому минимуму. Об этом пишет Reuters.

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Сильный доллар, слабое евро

В начале недели американская валюта показала самый мощный внутридневной подъем со дня победы Трампа на президентских выборах. Во вторник индекс USD сохраняет бычий уклон, торгуясь с повышением в пределах 0,15%. К 09:31 DXY расположился в районе 106,56, отметив накануне локальный максимум 106,73.

Евро, который был самой слабой валютой среди G10 в ноябре, начал этот месяц с ночного падения на 0,7% и торговался по $1,0487 на момент написания материала. Французское правительство столкнулось с возможностью развала из-за бюджетного тупика, что закономерно снижает привлекательность единой валюты.

Причины

Солидные данные по промышленному сектору США и резкое падение доходностей китайских облигаций до рекордных минимумов подтолкнули юань ниже уровня поддержки 7,26 за доллар, к 4-месячному минимуму, что только усилило восходящий импульс USD.

Иена, единственная валюта G10, укрепившаяся против доллара в прошлом месяце, достигла самого высокого уровня с конца октября в понедельник — 149,06 за доллар. Сегодня USDJPY перешла к росту, превысив отметку 150,00. Рыночные ожидания предполагают почти 60%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов Банком Японии позднее в декабре.

Рынки ждут данных по занятости в США в пятницу, гадая, снизит ли ФРС ставки в этом месяце — на данный момент вероятность оценивается как 50 на 50.