Суд признал банкротом старейший велосипедный завод Украины

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЧАО «Харьковский велосипедный завод». Соответствующее решение от 25 ноября находится в судебном реестре, сообщает Liga.net.

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Основанием для банкротства стало заявление физического лица-предпринимателя Елены Хоменко, которому предприятие задолжало почти 800 тыс. грн. Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн. грн.

В процессе процедуры распоряжения имуществом было установлено, что у юридического лица нет никаких активов. Суд также отмечает отсутствие дебиторской задолженности у компании, которая могла бы составлять активы предприятия, что делает невозможным удовлетворение требований кредиторов.

Поэтому суд решил прекратить процедуру распоряжения имуществом и отправить ЧАО «Харьковский велосипедный завод» на ликвидацию.

Харьковский велосипедный завод

Харьковский велосипедный завод — предприятие со столетней историей. Он был создан в ноябре 1923 года на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера.

В 1926 году предприятие начало производить модель велосипеда «Украина». Другие известные модели — «Турист», «Спутник», «Прогресс», «Спорт».

Нынешняя компания ХВЗ была основана в 1993 году путем реорганизации арендного предприятия «Харьковский велосипедный завод им. Г.И. Петровского».

В последнее время производство велосипедов происходило по давальческой схеме, поставщиком давальческого сырья была частная промышленно-торговая фирма «ЮСI». Она также производит средства гигиены, косметики и бытовой химии. Обе компании имеют одного бенефициара — это Василий Савич.