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3 декабря 2024, 13:34 Читати українською

Карточный рынок: доля безналичных операций продолжает расти

Безналичные расчеты с платежными картами по-прежнему остаются самыми популярными среди украинцев. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Безналичные расчеты с платежными картами по-прежнему остаются самыми популярными среди украинцев.
Фото: freepik.com

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Так, количество операций (безналичных и получение наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за девять месяцев 2024 года составило 4 587 млн, а их сумма — 4,79 трлн грн.

Из них безналичными были 3 000,6 млн. операций на общую сумму 3,1 трлн грн.

Более 94% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций за девять месяцев 2024 года по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигла 94,5% (за девять месяцев 2023 года — 65,4% и 93 ,5% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что за девять месяцев этого года больше операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,6% и 46,2% соответственно). То есть было совершено 4 443,8 млн. операций на сумму 1,43 трлн грн.

Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме (31,8%) и почти десятину по количеству (8,3%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,4% по сумме и 13,4% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой и сервисной сетях — 322 грн (за девять месяцев 2023 года — 319 грн),
  • с перевода с карты на карту — 1 976 грн (1 986 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 553 грн. (479 грн.).

Увеличивается количество карт и платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в сентябре по сравнению с январем выросло на 8,6% (до 487,4 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 10,9 % (до 512,1 тыс. шт.).

Банкоматная сеть снизилась почти на 1% и насчитывала 15,8 тыс. банкоматов.

За девять месяцев 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 5% — с 51,6 млн шт. в январе до 54,1 млн. шт. в сентябре.

Украинцы предпочитают бесконтактные платежи

Растет также и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам сентября этого года, увеличилось на 9% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (61,4%) активных платежных карт в сентябре — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 19% (до 14,9 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет почти 28% (в январе 2024 года — 24%). То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная платежная карта.

Как следствие, доля бесконтактных операций (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов) продолжает расти.

За девять месяцев 2024 г. она достигла 94,2% по сумме и 95,3% по количеству (за девять месяцев прошлого года доля таких операций составляла 89,4% и 90,6% соответственно).

Бесконтактными были 4 234,3 млн сделок на сумму 1,35 трлн грн (за девять месяцев 2023 года — 3 281,4 млн сделок на сумму 1,03 трлн грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
eljaaff
eljaaff
3 декабря 2024, 13:41
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Вот за это и боролась дЭржава… теперь всё и вся будут, как на ладони и контролить ну, а потом и  *** будет оооочень удобно. Прогресс. Все видно сколько получил сколько потратил теперь деклараация о доходах мягко превратится из «не обязательной» а «по желанию» — в инструмент кары и станет «строго обязательна» — Эвропа стала еще ближе…
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