Рекордный приток в ETH-фонды, Binance проведет аирдроп MONKY среди владельцев FLOKI и APE: что нового

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2024, 13:12 Читати українською

Рекордный приток в ETH-фонды, Binance проведет аирдроп MONKY среди владельцев FLOKI и APE: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Приток в Ethereum -фонды с начала года достиг рекордных $2,2 миллиарда.

С 24 по 30 ноября в криптовалютные инвестфонды поступило $270 млн. Положительная динамика продлилась восьмую неделю подряд, но значительно ослабла по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Приток с начала года составил рекордные $37,3 млрд.

За последнюю неделю из инструментов на базе первой криптовалюты инвесторы вывели $457 млн, прервав серию притоков.

Фонды на основе Ethereum, напротив, пережили «резкий разворот» с притоком $634 млн. С начала года показатель составил максимальные $2,2 млрд.

В XRP -фонды клиенты тоже направили рекордные $95 млн, что аналитики CoinShares связывают с ажиотажем вокруг потенциального запуска ETF на базе активов в США.

Власти США отправили связанные с Silk Road 10 000 BTC на Coinbase

Контролируемый правительством США кошелек перевел связанные с Silk Road 10 000 BTC (примерно $963 млн) на Coinbase Prime. На это обратили внимание в Arkham Intelligence.

К этому в движение пришли 19 800 BTC ($1,92 млрд) из конфискованных у даркнет-маркетплейса.

Это часть монет Silk Road, начавших перемещать в июле. Тогда 29800 BTC разделили на два адреса. В августе 10000 BTC отправились на Coinbase.

Сумму в 19800 BTC теперь также разбили на два кошелька. С одного биткоина перевели на американскую биржу, второй продолжает сохранять 9800 BTC на $949,23 млн.

Согласно данным Arkham, суммарно правительство США контролирует 96097 BTC, 3657 ETH и другие цифровые активы общей стоимостью $19,6 млрд.

WisdomTree подала заявку на спотовый XRP-ETF

Компания WisdomTree подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию спотового XRP-ETF. Это четвертый контрагент, планирующий запустить этот продукт на фондовом рынке.

Незадолго до этого WisdomTree зарегистрировала трастовую организацию в штате Делавэр. Это обычная практика при запуске компанией биржевого фонда. Так же поступила компания Bitwise перед подачей заявки в SEC.

На то, что ETF спотов, указывает приписка в бумагах о том, что траст будет держать непосредственно криптоактивы на балансе, а не производные от него продукты.

Также, согласно документам, выпуск и погашение акций будет производиться в фиате. Роль администратора, согласно бумагам, ляжет на банк Bank of New York Mellon. Кто выступит кастодианом в заявке не уточняется.

WisdomTree — это четвертый контрагент, который подал заявку на регистрацию спотового биржевого фонда на базе XRP. Среди других — Canary Capital, Bitwise и 21Shares.

Binance проведет аирдроп MONKY среди владельцев FLOKI и APE

Криптовалютная биржа Binance поддержит раздачу мемкоина Wise Monkey (MONKY) для владельцев FLOKI (FLOKI) и ApeCoin (APE).

Аирдроп проведут из расчета 0,35 MONKY за каждый 1 FLOKI и 804 828 MONKY на уникальный аккаунт с балансом не менее 1 APE.

Дата снопшота:

  • 29 ноября 02:00 по киевскому времени для владельцев APE;
  • 15 декабря 02:00 по киевскому времени для владельцев FLOKI.

Для целей раздачи не учитываются токены, ожидающие пополнения или снятия на момент создания снимка, а также заимствованные из маржинальных или криптозаймов.

Снимки охватывают активы и обязательства FLOKI и APE в спотовых и маржинальных кошельках, кошельках финансирования, Simple Earn и кредитных счетах.

«Пользователям с чистыми обязательствами FLOKI или APE по марже или любым займам должны будут вернуть эквивалентную сумму MONKY», — отметили представители платформы.

Поддержка аирдропа не гарантирует дальнейший листинг MONKY на Binance.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами