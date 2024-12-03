Рекордный приток в ETH-фонды, Binance проведет аирдроп MONKY среди владельцев FLOKI и APE: что нового

Приток в Ethereum -фонды с начала года достиг рекордных $2,2 миллиарда.

С 24 по 30 ноября в криптовалютные инвестфонды поступило $270 млн. Положительная динамика продлилась восьмую неделю подряд, но значительно ослабла по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Приток с начала года составил рекордные $37,3 млрд.

За последнюю неделю из инструментов на базе первой криптовалюты инвесторы вывели $457 млн, прервав серию притоков.

Фонды на основе Ethereum, напротив, пережили «резкий разворот» с притоком $634 млн. С начала года показатель составил максимальные $2,2 млрд.

В XRP -фонды клиенты тоже направили рекордные $95 млн, что аналитики CoinShares связывают с ажиотажем вокруг потенциального запуска ETF на базе активов в США.

Власти США отправили связанные с Silk Road 10 000 BTC на Coinbase

Контролируемый правительством США кошелек перевел связанные с Silk Road 10 000 BTC (примерно $963 млн) на Coinbase Prime. На это обратили внимание в Arkham Intelligence.

К этому в движение пришли 19 800 BTC ($1,92 млрд) из конфискованных у даркнет-маркетплейса.

Это часть монет Silk Road, начавших перемещать в июле. Тогда 29800 BTC разделили на два адреса. В августе 10000 BTC отправились на Coinbase.

Сумму в 19800 BTC теперь также разбили на два кошелька. С одного биткоина перевели на американскую биржу, второй продолжает сохранять 9800 BTC на $949,23 млн.

Согласно данным Arkham, суммарно правительство США контролирует 96097 BTC, 3657 ETH и другие цифровые активы общей стоимостью $19,6 млрд.

WisdomTree подала заявку на спотовый XRP-ETF

Компания WisdomTree подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию спотового XRP-ETF. Это четвертый контрагент, планирующий запустить этот продукт на фондовом рынке.

Незадолго до этого WisdomTree зарегистрировала трастовую организацию в штате Делавэр. Это обычная практика при запуске компанией биржевого фонда. Так же поступила компания Bitwise перед подачей заявки в SEC.

На то, что ETF спотов, указывает приписка в бумагах о том, что траст будет держать непосредственно криптоактивы на балансе, а не производные от него продукты.

Также, согласно документам, выпуск и погашение акций будет производиться в фиате. Роль администратора, согласно бумагам, ляжет на банк Bank of New York Mellon. Кто выступит кастодианом в заявке не уточняется.

WisdomTree — это четвертый контрагент, который подал заявку на регистрацию спотового биржевого фонда на базе XRP. Среди других — Canary Capital, Bitwise и 21Shares.

Binance проведет аирдроп MONKY среди владельцев FLOKI и APE

Криптовалютная биржа Binance поддержит раздачу мемкоина Wise Monkey (MONKY) для владельцев FLOKI (FLOKI) и ApeCoin (APE).

Аирдроп проведут из расчета 0,35 MONKY за каждый 1 FLOKI и 804 828 MONKY на уникальный аккаунт с балансом не менее 1 APE.

Дата снопшота:

29 ноября 02:00 по киевскому времени для владельцев APE;

15 декабря 02:00 по киевскому времени для владельцев FLOKI.

Для целей раздачи не учитываются токены, ожидающие пополнения или снятия на момент создания снимка, а также заимствованные из маржинальных или криптозаймов.

Снимки охватывают активы и обязательства FLOKI и APE в спотовых и маржинальных кошельках, кошельках финансирования, Simple Earn и кредитных счетах.

«Пользователям с чистыми обязательствами FLOKI или APE по марже или любым займам должны будут вернуть эквивалентную сумму MONKY», — отметили представители платформы.

Поддержка аирдропа не гарантирует дальнейший листинг MONKY на Binance.