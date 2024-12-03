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3 декабря 2024, 12:51 Читати українською

Роды и марафон медитаций: в monobank рассказали, что люди покупали в «Черную пятницу» в рассрочку

Около 69 тыс покупок по частям было оформлено в monobank в рамках «Черной пятницы» в 2024 году по сравнению с 60 тыс. покупок в 2023 году, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Около 69 тыс покупок по частям было оформлено в monobank в рамках «Черной пятницы» в 2024 году по сравнению с 60 тыс.

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«Средний чек — 14,3 тыс. грн. Из интересного — в этом году по частям купили роды, марафон медитаций и шприц для маринада», — написал он.

По его словам, лидерами по количеству продаж стали Rozetka, Comfy, Allo, Foxtrot, на пятом месте — market by mono.

Самый большой чек, с оплатой по частям — в сети «Эпицентр», 247 тыс.997 грн. Далее следуют Foxtrot (245 тыс. 726 грн.), Deka (236 тыс. 544 грн.), Агромат (189 тыс. 11 грн.), КТС (179 тыс. 999 грн.).

Чаще покупали смартфоны (5038), зарядные станции (1800), ноутбуки (1152), телевизоры (1127), одежду и обувь (984).

Среди услуг куплено 478 страховых полисов, оплачено 14 родов и два марафона медитаций.

Что касается mono market, то было совершено 4925 покупок по частям, наибольшее количество платежей — 24, самая дорогая покупка — EcoFlow Delta Pro 3 за 143 тыс 999 грн.

Источник: Минфин
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