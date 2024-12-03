Курс валют на 3 декабря: евро подешевел в обменниках на пять копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,90 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,85, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,70−41,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,78−43,80 грн/евро.

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