Грузинский лари упал до полугодового минимума на фоне массовых протестов

Национальная валюта Грузии по итогам торгов в понедельник на фоне продолжающихся массовых протестов в Тбилиси и крупных городах страны ослабла до минимума с середины июня.

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Падение лари

Нацбанк страны сообщил, что по итогам торгов в понедельник официальный курс лари на 3 декабря составил 2,8478 лари/$1. По сравнению с итогами предыдущей торговой сессии в пятницу курс лари снизился на 2,4% после снижения на 1,7% за предыдущие две недели.

Данные Нацбанка свидетельствуют, что минимальный в этом году курс лари сложился по состоянию на 14 июня (2,8693 лари/$1), в дальнейшем лари укреплялся до октября этого года, когда стал слабеть на фоне подготовки, проведения и итогов парламентских выборов, которые не признали ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Грузии (НБГ) в октябре 2024 года осуществил рекордный объем валютных интервенции для стабилизации курса лари, продав на рынке $591,2 млн.

В результате международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали на 13%, или на $627,5 млн, до минимума за 28 месяцев ($4 млрд 84,9 млн на 31 октября). С начала года резервы сократились на 18,5%, или на $924,7 млн.

Ситуация в Грузии

После проведения 26 октября парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что власти приостанавливают с ЕС переговоры о вступлении до 2028 года. Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС в декабре прошлого года.

После заявления премьера в Тбилиси и крупных городах Грузии проходят массовые акции протеста.