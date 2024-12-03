Coinbase отозвала заявку о выходе на турецкий крипторынок

Совет по рынку капитала Турции (СМВ) обновил список компаний, ожидающих решение о допуске к операциям. В обновленном списке отсутствует американская криптовалютная биржа Coinbase , которая в августе подала предварительную заявку о регистрации и лицензировании деятельности. Об этом пишет Turkiye Today.

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Что известно

Решение Coinbase было принято на фоне серии аналогичных добровольных отказов от регистрации и прекращении операций на территории Турции, поданных QNB Digital Assets, Finceptor, Koinim, Stanfex и XYZ Teknoloji.

Ранее правящая в Турецкой республике Партия справедливости и развития заявила о намерении ужесточить надзор над сделками с виртуальными активами и ввести новые правила регулирования крипторынка.

CMB стал главным национальным регулятором, которому поручено заниматься лицензированием торговых площадок, контролем отношений между пользователями и криптоплатформами, а также наложением штрафов и санкций.

Исход криптовалютных компаний с рынка Турции продолжается, несмотря на заявление вице-президента страны Джевдета Йылмаз о том, что правительство приняло решение исключить из повестки дня вопрос о дополнительном налогообложении прибыли от торговли криптовалютами.