Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что с 1 января 2025 года Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны, включая сухопутные границы. Об этом пишет Internationalinvestment.biz.

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Детали

Одним из ключевых событий на пути к этому решению стало снятие Австрией вето на полное присоединение Румынии и Болгарии. Ранее Австрия блокировала вступление обеих стран в Шенгенскую зону по сухопутным границам, выражая обеспокоенность вопросами нелегальной миграции.

22 ноября 2024 года на встрече министров внутренних дел Австрии, Болгарии, Румынии и Венгрии, состоявшейся в Будапеште, было достигнуто соглашение, которое устранило последнее препятствие для полного вступления этих стран в Шенген.

Во время пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил благодарность всем сторонам, участвовавшим в переговорах, подчеркнув, что это решение станет историческим для Румынии.

Напомним

Румыния и Болгария уже частично интегрированы в Шенгенскую зону. С 31 марта 2024 года обе страны вошли в безвизовую зону по воздушным и морским границам.

Присоединение сухопутных границ, которое вступит в силу 1 января 2025 года, обеспечит полное участие обеих стран в Шенгенском пространстве.