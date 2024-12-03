Нацбанк применил к 11 финансовым компаниям меры влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ применил к 11 финансовым компаниям меры влияния
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К кому применены меры воздействия
За нарушение пруденциальных требований меры воздействия применены к:
- ООО «Финансовая компания «МИА Групп» (ЕГРПОУ 42337630);
- ООО «Финансовая компания «Арагон» (ЕГРПОУ 42014911);
- ООО «Финансовая компания «Юниверсал Компани» (ЕГРПОУ 40152242);
- ООО «Финансовая компания «Прогрессивные Финансы» (ЕГРПОУ 43966380);
- ООО «В Лизинг» (ЕГРПОУ 39453869);
- ООО «Импорт Карс Лизинг» (ЕГРПОУ 43604674);
- ООО «ФК Профит» (ЕГРПОУ 43019891).
Эти учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 25 декабря 2024 года.
Еще три учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в срок до 1 января 2025 года:
- ООО «Финансовая компания «Капитал Джиринг» (ЕГРПОУ 40091114);
- ООО «Зет-Финанс» (ЕГРПОУ 41469490);
- ООО «Эф Эс Джи» (ЕГРПОУ 43583241).
ООО «Клай Кредит» (ЕГРПОУ 43616748) обязано принять меры для устранения (исправления) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 10 января 2025 года.
Решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 28 ноября по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых услуг.
Они вступают в силу с 29 ноября.
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