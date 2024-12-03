«Укрэнерго» обновило графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря. Свет будут выключать у одной и двух очередях.
В «Укрэнерго» рассказали, как будут действовать графики отключения света 3 декабря
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Графики отключений
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для бытовых потребителей
07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
08:00 — 19:00 — две очереди отключений;
19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
- для промышленности и бизнеса
06:00 до 22:00 — применение графиков ограничения мощности.
Причина
В «Укрэнерго» объяснили, что причиной временного введения ограничений по свету стало повреждение энергообъектов страны в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Источник: Минфин
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