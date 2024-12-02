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2 декабря 2024, 19:18 Читати українською

В ноябре налоговая наказала бизнес, ведущий деятельность в интернете, на 1,4 млн гривен

Налоговики регулярно мониторят онлайн-площадки, где предприниматели продают всевозможные товары. В ноябре 2024 года ГНС выписала штрафы на 1,4 млн гривен тем, кто работал без РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов. Об этом сообщила член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина.

Налоговики регулярно мониторят онлайн-площадки, где предприниматели продают всевозможные товары.

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Что известно

«В ГНС сообщили, что на постоянной основе мониторят информацию, размещенную на доступных сайтах, интернет-площадках, платформах и устанавливают факты возможных нарушений», — пишет она.

По информации Южаниной, в течение ноября 2024 сотрудниками территориальных органов ГНС проведено около 50 контрольно-проверочных мероприятий, в ходе которых установлены факты продажи дорогостоящей техники и электроники без применения РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов.

Субъекты хозяйствования привлечены к финансовой ответственности на сумму почти 1,4 млн гривен.

Напомним, что с 1 декабря вступил в силу закон об историческом повышении налогов.

Как изменятся налоги

  • Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

  • Военный сбор для ФЛП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.

  • Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФЛП и юрлица).

  • Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

  • Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025-го.

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Источник: Минфин
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