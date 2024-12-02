Гендиректор Intel заявил о своей отставке

Генеральный директор Intel Пат Хелсингер объявил об отставке на фоне сложного периода по преобразованию компании. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это произошло после сложного периода для пионера чипов, пытающегося догнать конкурентов, таких как Nvidia, доминирующих на рынке в эпоху искусственного интеллекта.

Компания назначила финансового директора Дэвида Зинснера и старшую исполнительницу Мишель Джонстон Хольтхаус временными согендиректорами, пока совет директоров ищет нового руководителя.

Акции Intel выросли почти на 5% в предрыночных торгах, хотя за год их стоимость упала более чем наполовину.

Хелсингер был назначен гендиректором в 2021 году для проведения трансформации компании, когда-то лидировавшей в полупроводниковой отрасли США, но потерявшей преимущество в производстве в пользу таких конкурентов, как тайваньская TSMC.