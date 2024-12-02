К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 2 декабря: на межбанке доллар подорожал на 10 копеек
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Открытие 2 декабря
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Закрытие 2 декабря
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Изменения
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41,60/41,62
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41,70/41,72
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10 /10
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43,69/43,70
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43,68/43,69
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,90 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,85, евро — 44,10−44,30 грн.
Источник: Минфин
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