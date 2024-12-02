Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза, о которых говорилось в плане остановки экономического упадка ЕС. Такое мнение он высказал в интервью Укринформу.
Вступление Украины положительно повлияет на экономику ЕС — президент Евросовета
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Журналисты спросили Кошту, могла бы Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги, когда она станет членом ЕС, в том числе с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.
По мнению Кошты, в этот список еще можно добавить «фактор высококвалифицированной рабочей силы».
«Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС», — уверен президент Европейского совета.
Источник: Минфин
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