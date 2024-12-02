Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin, которая в конце мая 2024 года пострадала от взлома, объявила о прекращении деятельности. Об этом пишет Incrypted.
Криптобиржа DMM Bitcoin объявила о прекращении деятельности
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
В заявлении говорится, что криптовалютное подразделение японского финансового конгломерата SBI Group — SBI VC Trade — приобретет активы биржи.
Известно, что DMM Bitcoin достигла соглашения по SBI о передаче счетов клиентов и кастодиальных активов примерно до марта 2025 года. После того как это произойдет, биржа планирует официально прекратить работу.
Также в документе говорится, что открытые позиции с кредитным плечом должны быть закрыты до указанной даты.
Напомним
31 мая 2024 года DMM Bitcoin сообщила о незаконном доступе к счетам компании, на которых хранилась первая криптовалюта. Впоследствии стало известно, что хакеры вывели 4502,9 BTC (около $303 млн на тот момент)
Затем команда биржи заявила, что стремится привлечь средства и компенсировать потери пользователям, закупив эквивалентное количество биткоинов у своей группы компаний DMM.com.
Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии