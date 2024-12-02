Криптобиржа DMM Bitcoin объявила о прекращении деятельности

Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin , которая в конце мая 2024 года пострадала от взлома, объявила о прекращении деятельности. Об этом пишет Incrypted.

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Что известно

В заявлении говорится, что криптовалютное подразделение японского финансового конгломерата SBI Group — SBI VC Trade — приобретет активы биржи.

Известно, что DMM Bitcoin достигла соглашения по SBI о передаче счетов клиентов и кастодиальных активов примерно до марта 2025 года. После того как это произойдет, биржа планирует официально прекратить работу.

Также в документе говорится, что открытые позиции с кредитным плечом должны быть закрыты до указанной даты.

Напомним

31 мая 2024 года DMM Bitcoin сообщила о незаконном доступе к счетам компании, на которых хранилась первая криптовалюта . Впоследствии стало известно, что хакеры вывели 4502,9 BTC (около $303 млн на тот момент)

Затем команда биржи заявила, что стремится привлечь средства и компенсировать потери пользователям, закупив эквивалентное количество биткоинов у своей группы компаний DMM.com.