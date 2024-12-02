Курс валют на 2 декабря: евро в банках продолжает дорожать

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,38 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,80, евро — 44,13−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,69−43,70 грн/евро.

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