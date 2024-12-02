В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.
Курс валют на 2 декабря: евро в банках продолжает дорожать
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,38 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,80, евро — 44,13−44,35 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,69−43,70 грн/евро.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии