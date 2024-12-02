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2 декабря 2024, 8:46 Читати українською

В ноябре в общий фонд госбюджета поступило 216,2 млрд грн

В ноябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 216,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В ноябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 216,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Фото: depositphotos

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Поступление в бюджет

По итогам ноября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 106,1 млрд грн, в том числе:

  • 44,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 21,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 20,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 35,1 млрд, возмещено — 14,8 млрд грн);
  • 11,8 млрд грн — акцизный налог;
  • 4,4 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 49,3 млрд гривен.

Кроме того, в ноябре в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine) в общий фонд государственного бюджета поступило 56,4 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) от США.

В целом, по оперативным данным, по итогам ноября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 290,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, поступило 39,4 млрд грн (по состоянию на 28 ноября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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