За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 740 400 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 ноября: 1 740 российских оккупантов, 5 танков и 42 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 740400 (+1740) человек,
- танков — 9463 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 19355 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 20909 (+23) ед,
- РСЗО — 1253 (+2) ед,
- средства ПВО — 1019 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19792 (+42),
- крылатые ракеты — 2851 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30431 (+72) ед,
- специальная техника — 3617 (+2).
Источник: Минфин
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