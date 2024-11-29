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29 ноября 2024, 19:32 Читати українською

Google покупает землю в Финляндии для строительства дата-центров

Финское правительство разрешило Metsahallitus, национальному лесному агентству, продать компании Google четыре земельных участка общим объемом 1400 га, говорится на официальном портале правительства 28 ноября. Покупка земельных участков в муниципалитетах Мухос и Каяани обойдется американскому техногиганту в более чем €27 млн. Об этом передает Forbes.

Финское правительство разрешило Metsahallitus, национальному лесному агентству, продать компании Google четыре земельных участка общим объемом 1400 га, говорится на официальном портале правительства 28 ноября.

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Новые территории могут использоваться для создания центров обработки данных. Премьер-министр Петтери Орпо подчеркнул, что это соглашение подчеркивает привлекательность Финляндии для международных инвесторов. Решение о конкретном использовании участков Google будет принято после завершения планирования землепользования.

Гендиректор Metsähallitus Юха С. Ниемеля отметил, что подобные соглашения способствуют зеленому росту, создают рабочие места и оказывают положительное влияние на региональное развитие.

Источник: Минфин
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