Китайский рынок облигаций борется с «японизацией» — FT

Доходность долгосрочных облигаций Китая впервые упала ниже, чем в Японии, поскольку инвесторы считают, что вторая по величине экономика мира увязнет в дефляции, которая уже давно поразила ее соседа. Об этом пишет Financial Times.

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Ралли 30-летних государственных облигаций Китая снизило их доходность с 4% в конце 2020 года до 2,21%, поскольку Пекин снижает процентные ставки, чтобы стимулировать свою слабеющую экономику, а китайские инвесторы вкладывают средства в активы-убежища.

Доходность долгосрочных облигаций Японии, годами державшей на уровне ниже 1%, поднялась выше китайской до 2,27%, поскольку Токио нормализует монетарную политику после десятилетий дефляции.

Рост доходности происходит в то время как китайские власти пытаются поддержать доходность, предупреждая, что внезапный разворот на рынке может угрожать финансовой стабильности в целом.

Некоторые инвесторы считают, что определенные условия в экономике Китая напоминают ситуацию в Японии в 1990-х годах, когда взрыв пузыря на рынке недвижимости привел к десятилетиям стагнации.