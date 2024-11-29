К закрытию межбанка курс доллара не изменился. Евро подешевело на 12 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 ноября: гривна немного укрепилась на межбанке
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Открытие 29 ноября
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Закрытие 29 ноября
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Изменения
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41,60/41,62
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41,60/41,62
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0 /0
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44,02/44,02
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43,90/43,90
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12/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 44,70 грн., а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,81, евро — 44,20−44,35 грн.
Источник: Минфин
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