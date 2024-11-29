АМКУ согласовал покупку гостиницы «Украина» в Киеве

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании «Ола Файн» Максима Креппы на приватизацию гостиницы «Украина», которая находится в центре Киева. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Дано разрешение ООО «Ола Файн» на приобретение контроля над активами в виде единого имущественного комплекса государственного предприятия «Отель «Украина», — говорится в сообщении.

Гостиница «Украина» расположена на аллее Героев Небесной Сотни над майданом Независимости. Он имеет площадь почти 22,5 тысяч квадратных метров, 365 номеров, ресторан, бизнес-центр и шесть конференц-залов. Также в комплекс включены здания охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройка и навес.

Напомним

Фонд государственного имущества продал гостиницу «Украина» на аукционе в системе «Прозорро.Продажи» 18 сентября. Начальная цена лота составила 1,047 млрд грн, победную цену же цену в сумме почти 2,512 млрд грн предложило ООО «Ола Файн».

30 октября Фонд сообщил, что покупатель гостиницы «Украина» уплатил всю сумму, включая налог на добавленную стоимость, в общей сложности 3,014 млрд грн.