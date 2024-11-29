Нацбанк обновит нормы кассовой работы и проведение платежных операций

Национальный банк Украины предложил обновить некоторые нормы, касающиеся порядка организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине», который предлагается для общественного обсуждения.

Предполагается усовершенствовать процесс: