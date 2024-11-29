Национальный банк Украины предложил обновить некоторые нормы, касающиеся порядка организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Нацбанк обновит нормы кассовой работы и проведение платежных операций
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Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине», который предлагается для общественного обсуждения.
Предполагается усовершенствовать процесс:
- обработка банкнот гривны, которые изымаются из обращения и передаются Национальному банку;
- маркировка Национальным банком сопроводительных ярлыков к кассетам с банкнотами и коробкам с банкнотами (монетами);
- также предлагается урегулировать вопросы технических возможностей оборудования банков / инкассаторских компаний / компаний по обработке наличных денег.
Источник: Минфин
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