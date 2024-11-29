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29 ноября 2024, 13:51 Читати українською

В Евросоюзе аккредитовано 60 украинских молочных заводов

В Европейском Союзе уже аккредитовано 60 украинских молочных заводов. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

В Европейском Союзе уже аккредитовано 60 украинских молочных заводов.
Фото: pixabay.com

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«Минагрополитики поддерживает молочную отрасль. Наши приоритеты — развитие животноводства и агропереработки. Для этого в бюджете на следующий год заложено 1 млрд грн», — отметил он по итогам участия во Всеукраинской конференции «Молочный бизнес 2024».

Коваль добавил, что Украина вводит молоко в качестве обязательного продукта в питание младших школьников — по 200 мл в день.

По данным Государственного комитета статистики, Украина в январе-октябре 2024 года экспортировала 101,6 тыс. тонн молочных продуктов на сумму $250,1 млн. В натуральных объемах экспорт прибавил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка — 13%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aldruino
Aldruino
29 ноября 2024, 13:58
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Текст і назва різні.
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