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29 ноября 2024, 13:19 Читати українською

Евро переживает худший месяц в 2024 году

Евро приближается к своему худшему месяцу за последний год, на что влияет перспектива того, что торговые пошлины США нанесут удар по и без того ослабленной экономике региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Евро приближается к своему худшему месяцу за последний год, на что влияет перспектива того, что торговые пошлины США нанесут удар по и без того ослабленной экономике региона.

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В ноябре общая валюта ЕС снизилась примерно на 3% до 1,0575 долл., что несколько ниже двухлетнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце. Это самое большое месячное падение с мая 2023 года.

Евро впал в немилость на фоне опасений инвесторов, что европейская экономика пострадает, если Дональд Трамп введет пошлины на американский импорт, что потенциально заставит политиков более агрессивно снижать процентные ставки.

Признаки стагнации роста и политических потрясений в Германии и Франции, двух крупнейших экономиках блока, также способствовали распродаже валюты.

После победы Дональда Трампа на выборах курс доллара резко вырос, тогда как евро показал самые плохие результаты среди валют Группы 10. Это в значительной степени связано с ожиданиями, что Европейский центральный банк снизит стоимость заимствований на 150 базисных пунктов к концу 2025 года, что примерно вдвое больше, чем прогнозирует Федеральный резерв.

Источник: Минфин
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