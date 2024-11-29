Укрпочта презентовала свою новую марку «Письмо Святому Николаю», а также анонсировала открытие по всей Украине Рождественских резиденций, где можно будет написать и отправить письмо Святому Николаю. Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.
Укрпочта презентовала новую марку «Письмо Святому Николаю» (фото)
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На марке изображен мальчик, который пишет письмо со своими желаниями.
Идеей для создания данного почтового выпуска стало настоящее письмо украинского мальчика Игоря к Святому Николаю, которое в оригинальном виде воспроизведено на конверте.
Предлагаемый почтовый набор включает: лист «Письмо Святому Николаю», конверт «Первый день» и карточку.
Характеристики
- Художник — Костя Лавро
- Дата выпуска (год) — 2024
- Количество марок в листе — 3
Где купить
Предзаказать новинку можно на почтовом маркете, а 6 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость почтового набора «Письмо Святому Николаю» составляет 128 грн.
Источник: Минфин
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