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29 ноября 2024, 12:48 Читати українською

Укрпочта презентовала новую марку «Письмо Святому Николаю» (фото)

Укрпочта презентовала свою новую марку «Письмо Святому Николаю», а также анонсировала открытие по всей Украине Рождественских резиденций, где можно будет написать и отправить письмо Святому Николаю. Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.

Укрпочта презентовала свою новую марку «Письмо Святому Николаю», а также анонсировала открытие по всей Украине Рождественских резиденций, где можно будет написать и отправить письмо Святому Николаю.
Фото: Укрпочта

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На марке изображен мальчик, который пишет письмо со своими желаниями.

Идеей для создания данного почтового выпуска стало настоящее письмо украинского мальчика Игоря к Святому Николаю, которое в оригинальном виде воспроизведено на конверте.

Предлагаемый почтовый набор включает: лист «Письмо Святому Николаю», конверт «Первый день» и карточку.

Характеристики

  • Художник — Костя Лавро
  • Дата выпуска (год) — 2024
  • Количество марок в листе — 3

Где купить

Предзаказать новинку можно на почтовом маркете, а 6 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость почтового набора «Письмо Святому Николаю» составляет 128 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
29 ноября 2024, 14:25
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Святий Миколай! Прибери кудись цих зелених реформаторів! Будь ласочка!
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