Доллар переживает худшую неделю за три месяца

Доллар движется к самому масштабному недельному падению за три месяца, так как инвесторы начинают пересматривать так называемую «торговлю Трампа», которая привела к росту валюты после выборов в США. Об этом пишет Bloomberg.

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Индекс американской валюты от Bloomberg в пятницу упал на 0,2%, увеличив снижение за эту неделю до 1,1%. На этой неделе доллар снизился по отношению ко всем, кроме одной, валютам стран Большой десятки, и наибольшие потери несет в паре с японской иеной.

Ралли доллара застопорилось из-за угроз Трампа ввести тарифы, что потрясло финансовые рынки, а также из-за выдвижения кандидата на пост министра финансов США — Скотта Бессента, которое надавило на доходность казначейских облигаций США. Валюта также отступила после того как индекс долгосрочного позиционирования поднялся до самого высокого уровня более чем за год, указывая на назревший откат.