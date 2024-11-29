Украина получила $100 млн от Южной Кореи, которые будут направлены на поддержку социальной сферы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получила от Южной Кореи $100 миллионов
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«Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы», — отметил премьер.
Подробности
В Министерстве финансов отметили, что кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.
Напомним
В апреле 2024 года правительства Украины и Кореи заключили рамочное соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024 — 2029 годов.
Источник: Минфин
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