К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 28 ноября: евро на межбанке прибавил три копейки
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Открытие 28 ноября
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Закрытие 28 ноября
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Изменения
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41,63/41,65
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41,60/41,62
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3/3
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43,86/43,86
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43,89/43,89
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,29 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,84, евро — 44,15−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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