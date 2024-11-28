Бразильский реал упал до исторического минимума на фоне объявленных накануне мер властей латиноамериканской страны по сокращению расходов на сумму $12 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Падение реала

В четверг, 28 ноября, бразильский реал упал на открытии торгов на 1,1%, до 5,99 за доллар. Это стало историческим показателем для пары доллар-бразильский реал.

Последний минимум был зафиксирован в мае 2020 года на фоне неопределенностей, связанных с пандемией COVID-19. С начала 2024 года бразильский реал упал к доллару более чем на 20%.

27 ноября министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад сообщил, что были приняты меры по сокращению расходов на сумму $12 млрд.

Они включают ограничения роста минимальной заработной платы, ограничение высоких зарплат для государственных служащих и более высокие налоги на доход свыше 50 000 реалов в месяц.

Правительство Бразилии также решило освободить заработную плату до 5 000 реалов в месяц от подоходного налога, что усилило пессимизм, поскольку трейдеры делали ставку на то, что это смягчит фискальное воздействие пакета.