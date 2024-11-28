Гонконг планирует налоговые скидки на криптовалюту для хедж-фондов и семей миллиардеров

Гонконг планирует освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные механизмы сверхбогатых людей от уплаты налога на доходы от криптовалют, частных кредитных инвестиций и других активов, поскольку он стремится стать главным оффшорным финансовым центром. Об этом сообщает Financial Times.

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Правительство Китая сказало, что налогообложение является «одним из ключевых факторов» для управляющих активами при принятии решения о том, где базировать свои операции, и что оно хочет создать для них «благоприятную среду».

Отмечается, что Гонконг пытался позиционировать себя как центр криптобизнеса. Биткоин резко вырос после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в этом месяце, и инвесторы надеются, что его возвращение в Белый дом будет способствовать развитию криптоиндустрии после того, как он отстаивал ее во время предвыборной кампании.

Согласно предложению правительство хочет расширить спектр освобожденных от налогообложения инвестиций, включив в него также частные кредиты, недвижимость за рубежом и углеродные квоты.

Это предложение появилось в тот момент, когда региональные конкуренты Гонконг и Сингапур борются за усиление своих позиций как лучших оффшорных финансовых центров. Они боролись за то, чтобы привлечь миллиардеров и инвесторов, и создали новые необлагаемые структуры фондов, что позволит им хранить крупные капиталы.