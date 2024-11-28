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28 ноября 2024, 14:36 Читати українською

Microsoft под прицелом: в США начали масштабное антимонопольное расследование против компании

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование по корпорации Microsoft, которое охватывает все сферы ее деятельности — от облачных вычислений и лицензирования ПО до программ по кибербезопасности и ИИ-продуктам. Об этом пишет Bloomberg.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование по корпорации Microsoft, которое охватывает все сферы ее деятельности — от облачных вычислений и лицензирования ПО до программ по кибербезопасности и ИИ-продуктам.
Фото: depositphotos

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Что известно

По словам ознакомленных собеседников агентства, после более года неофициальных интервью с конкурентами и деловыми партнерами компании, антимонопольные органы подготовили подробный запрос, чтобы заставить Microsoft передать информацию.

По словам одного из собеседников, требование на сотни страниц было направлено компании после того, как ее подписала глава FTC Лина Хан.

«Антимонопольные юристы FTC встретятся с конкурентами Microsoft на следующей неделе, чтобы собрать больше информации о бизнес-практиках компании», — рассказали источники на условиях анонимности.

Microsoft и FTC отказались от комментариев.

В чем причина

Как отмечает Bloomberg, проверка FTC бизнеса Microsoft в области облачных вычислений набрала обороты после ряда инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с продуктами компании.

Компания является ведущим государственным подрядчиком, предоставляющим программное обеспечение и облачные услуги на миллиарды долларов американским ведомствам, в том числе Минобороны.

Требование о предоставлении информации от Microsoft является одним из «прощальных выстрелов» Хан, уходящей в отставку после того, как возглавила одну из самых агрессивных кампаний против корпораций, которую агентство проводило за последние десятилетия.

Хотя бизнес-лидеры надеются, что избранный президент Дональд Трамп откроет эру более мягкого регулирования, его новый глава FTC — пока неназванный — будет решать, как действовать дальше по этому делу, добавляет агентство.

По словам источников Bloomberg, основное внимание в нынешнем расследовании уделяется сочетанию популярного ПО для повышения производительности и безопасности офиса с облачными предложениями.

В отчете FTC за ноябрь 2023 г. была выражена обеспокоенность тем, что монополизация Microsoft облачного рынка может привести к каскадным последствиям для экономики в случае сбоев или других проблем у одного из поставщиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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