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28 ноября 2024, 14:10 Читати українською

Первая круглосуточная фондовая биржа США получила разрешение SEC

24 Exchange объявила о получении одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на запуск круглосуточной фондовой биржи, передает Yahoo! Finance.

24 Exchange объявила о получении одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на запуск круглосуточной фондовой биржи, передает Yahoo!
Фото: depositphotos

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Детали

Отмечается, что 24X National Exchange будет работать в качестве первой национальной биржи ценных бумаг в США, которая позволяет торговать американскими акциями 23 часа в сутки каждый рабочий день.

Расширенный часовой торговый день зависит от внесения изменений в Equity Data Plans, которые облегчат часы торговли ночью.

При этом 24X National Exchange будет соблюдать дополнительные правила SEC, подтверждающие способность биржи не нарушать Закон о биржах ценных бумаг.

Уточняется, что стартап, поддерживаемый фондом Point72 Ventures, изначально запустит торги в обычные часы, а затем введет ночную сессию с воскресенья по четверг, как только будет создана более широкая рыночная инфраструктура.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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