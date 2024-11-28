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28 ноября 2024, 13:44 Читати українською

Предприятия могут забронировать работника только после трех месяцев его работы

Работники, работающие на предприятии менее трех месяцев, не могут быть забронированы. После вступления налоговых изменений в силу этот срок сократится до месяца. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации по результатам встречи с заместителем министра экономики Виталием Кондративым.

Работники, работающие на предприятии менее трех месяцев, не могут быть забронированы.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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По новому порядку, чтобы осуществлять новые бронирования военнообязанных, все предприятия должны переподтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года.

До тех пор действующие бронирование и статус критичности будут сохраняться, одновременно новых сотрудников компании смогут забронировать только после переподтверждения статуса. В дальнейшем все бронирования сотрудников будут осуществляться через портал «Действие».

Чтобы получить статус критичности, предприятие должно отвечать по крайней мере трем критериям, два из которых обязательны для всех.

Два обязательных критерия — это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тыс. грн и такая же заработная плата бронируемого работника за последний отчетный период.

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, разработанных профильными министерствами или ОВА.

Возможность бронировать 100% работников предусмотрена для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Остальные компании имеют квоту 50%. Компании-нерезиденты будут подавать списки на Минэкономики, и бронирование будет проходить через министерство, а не через «Действие».

Базой учета все военнообязанные работники предприятия, кроме работающих по совместительству и забронированные на другом предприятии.

Снять бронирование с работников будет возможным, впрочем без особых оснований (например, увольнение) это можно будет сделать не чаще одного раза в месяц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
KValera
KValera
28 ноября 2024, 14:48
#
«Підприємства можуть забронювати працівника лише після трьох місяців його роботи» — не успеют забронировать.
+
+30
Hennady
Hennady
28 ноября 2024, 14:55
#
Що у нас за такі керівники? закони, постанови не пропрацьовані, на рівні ідей…
ну чому підприємство не зможе забронювати працівника, який не відпрацював місяць? з чого він це взяв? і це заступник міністра економіки!
ну не повинно такого бути, це ж не виборна посада, вибрали президентом актора, не може він бути спеціалістом у всіх сферах, але ж заступник міністра дійшов до своєї посади поступово, має бути фахівцем
+
+15
FogBRD
FogBRD
28 ноября 2024, 15:14
#
Потому что государству он там на*рен не нужен. он нужен на 0
Причем тут экономика вообще.
+
0
KValera
KValera
28 ноября 2024, 16:00
#
Hennady «Аполитично рассуждаешь! Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации.»
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