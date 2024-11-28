Предприятия могут забронировать работника только после трех месяцев его работы

Работники, работающие на предприятии менее трех месяцев, не могут быть забронированы. После вступления налоговых изменений в силу этот срок сократится до месяца. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации по результатам встречи с заместителем министра экономики Виталием Кондративым.

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По новому порядку, чтобы осуществлять новые бронирования военнообязанных, все предприятия должны переподтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года.

До тех пор действующие бронирование и статус критичности будут сохраняться, одновременно новых сотрудников компании смогут забронировать только после переподтверждения статуса. В дальнейшем все бронирования сотрудников будут осуществляться через портал «Действие».

Чтобы получить статус критичности, предприятие должно отвечать по крайней мере трем критериям, два из которых обязательны для всех.

Два обязательных критерия — это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тыс. грн и такая же заработная плата бронируемого работника за последний отчетный период.

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, разработанных профильными министерствами или ОВА.

Возможность бронировать 100% работников предусмотрена для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Остальные компании имеют квоту 50%. Компании-нерезиденты будут подавать списки на Минэкономики, и бронирование будет проходить через министерство, а не через «Действие».

Базой учета все военнообязанные работники предприятия, кроме работающих по совместительству и забронированные на другом предприятии.

Снять бронирование с работников будет возможным, впрочем без особых оснований (например, увольнение) это можно будет сделать не чаще одного раза в месяц.