Мемкоин Dogecoin (DOGE) обошел по размеру рыночной капитализации производителя элитных автомобилей Porsche. Токен по этому показателю достиг отметки в $59,5 млрд и укрепился на седьмом месте в рейтинге крупнейших цифровых активов мира. Об этом пишет incrypted.
Dogecoin обошел по рыночной капитализации компанию Porsche
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Капитализация Porsche
Рыночная капитализация германской компании держится на уровне $56,8 млрд. Автопроизводитель находится на 362 позиции списка крупнейших фирм по упомянутому показателю. За прошлый год капитализация Porsche просела на 32%, согласно CompaniesMarketCap.
Что касается Dogecoin, то за прошлый месяц актив подскочил в цене более чем на 150%.
Рост произошел на фоне победы политика Дональда Трампа на выборах президента США и повышенной активности миллиардера Илона Маска. Последний регулярно упоминает Dogecoin в социальной сети X (ранее Twitter) и во время своих публичных выступлений.
Кроме этого, ощутимый импульс для роста стоимости монеты предоставила новость о создании Трампом Департамента государственной эффективности (DOGE). Его возглавил все тот же Илон Маск.
По утверждению СМИ, среди известных людей, которые примут участие в работе нового ведомства, числятся:
- политик Вивек Рамасвами;
- предприниматель Марк Андриссен;
- менеджер хедж-фонда Билл Акман;
- бывший исполнительный директор Uber Тревис Каланик;
- соучредитель Palantir Джо Лонсдейл.
Эта активность вокруг нового департамента подстегивает интерес общественности к мемкоину через аналогичный акроним, считают многие пользователи и эксперты.
Комментарии - 6
Я точно живу в якійсь симуляції
Долар, євро, фунт, юань, єна, франк — папірці підкріплені «зобов`язаннями» держав (по факту лише вірою людей), котрі щодня друкують, котрі щодня з`їдає інфляція, ну і в державах може виникати гіперінфляція, економічні кризи, дефолти, деномінація валюти і так далі, після всього цього, абсолютно всі вищезазначені валюти стають тим чим вони є, папіром.
Золото, срібло, платина, паладій — метали, по суті золото домінує суто завдяки своїй тисячолітній історії, а подобалося воно всім і стало дорогоцінним через відблиск сонячних промінців на ньому і через те, що золото не псується з часом. Але в цілому, це все лише метал. І людям в умовній окупації, ні валюти, ні дорогоцінні метали не цікаві, цікаві зброя, паливо, продукти харчування, цигарки, кава, чай, цукор, питна вода, ліки, знаряддя праці, але в окупації ти ні валюту ні дорогоцінні метали на це не виміняєш, а чому? Тому що в реальній кризі, всі відомі тобі нині активи: акції, облігації, валюта, метали, криптовалюта, ф`ючерси, опціони — стають неважливими. А нерухомість в тебе легко відбирає той в кого автомат.
Тому з твоєї позиції, якщо розібратися, виходить що спокійний нинішній стан речей — теж симуляція, бо хтось там про шось подомовлялвся і торгуємо цим один з одним. Щоб видобути той же біткоін — ти як мінімум витрачаєш електроенергію) Але в реальності, всі існуючі активи без виключень мають цінність, поки світ цивілізований, але у вищезазначеній ситуації всі ці активи — ніщо. Ти в симуляції))
«Капіталізація Порше, забезпечена всесвітньо визнананою продукцією яку вони виробляють»
З одного боку — так, з іншого боку — ні про що, цілі держави оголошують дефолт, корпорації банкротяться, якщо завтра виявиться, що компанія збиткова за різними індикаторами — то компанія може збанкротувати)
«а чим підтверджена собака, хом’яками та постами маска?»
Грошима людей, котрі вже купили це) Це і створює капіталізацію крипти)
«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»
А які об`єктивні індикатори того, що це має схлопнутися?) ФРГ має криптогаманець з біткоінами і здійснювали продаж, велики інвестиційні гіганти з багатомільярдним капіталом (BlackRock), та технологічні компанії (Microstrategy) мають дуже великий об`єкм біткоінів, чи ти хочеш сказати, що мільярдери не розуміють у що вкладають свої гроші?))))000)00)00))
Якщо ж казати про догкоін, то можеш погуглити, що за догкоіни вже можна купити, Теслу в тому числі:)
А капіталізація догкоінів означає, що люди вклали більше грошей в цю монету, ніж коштує вартість акцій Порше помножена на кількість акцій, тобто по суті, люди вклали грошей в догкоін більше, ніж в акції Порше, в об`ємі $60 млрд в тебе, як не в мільйонера навіть гривневого по суті немає права, казати щось тим, хто накупив догкоінів на 60 лярдів доларів)))
«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»
Ти не вклав от тепер і бісишся :D