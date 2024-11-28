Dogecoin обошел по рыночной капитализации компанию Porsche

Мемкоин Dogecoin (DOGE) обошел по размеру рыночной капитализации производителя элитных автомобилей Porsche. Токен по этому показателю достиг отметки в $59,5 млрд и укрепился на седьмом месте в рейтинге крупнейших цифровых активов мира. Об этом пишет incrypted.

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Капитализация Porsche

Рыночная капитализация германской компании держится на уровне $56,8 млрд. Автопроизводитель находится на 362 позиции списка крупнейших фирм по упомянутому показателю. За прошлый год капитализация Porsche просела на 32%, согласно CompaniesMarketCap.

Что касается Dogecoin, то за прошлый месяц актив подскочил в цене более чем на 150%.

Рост произошел на фоне победы политика Дональда Трампа на выборах президента США и повышенной активности миллиардера Илона Маска. Последний регулярно упоминает Dogecoin в социальной сети X (ранее Twitter) и во время своих публичных выступлений.

Кроме этого, ощутимый импульс для роста стоимости монеты предоставила новость о создании Трампом Департамента государственной эффективности (DOGE). Его возглавил все тот же Илон Маск.

По утверждению СМИ, среди известных людей, которые примут участие в работе нового ведомства, числятся:

политик Вивек Рамасвами;

предприниматель Марк Андриссен;

менеджер хедж-фонда Билл Акман;

бывший исполнительный директор Uber Тревис Каланик;

соучредитель Palantir Джо Лонсдейл.

Эта активность вокруг нового департамента подстегивает интерес общественности к мемкоину через аналогичный акроним, считают многие пользователи и эксперты.