Dogecoin обошел по рыночной капитализации компанию Porsche

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефоновКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2024, 13:20 Читати українською

Dogecoin обошел по рыночной капитализации компанию Porsche

Мемкоин Dogecoin (DOGE) обошел по размеру рыночной капитализации производителя элитных автомобилей Porsche. Токен по этому показателю достиг отметки в $59,5 млрд и укрепился на седьмом месте в рейтинге крупнейших цифровых активов мира. Об этом пишет incrypted.

Мемкоин Dogecoin (DOGE) обошел по размеру рыночной капитализации производителя элитных автомобилей Porsche.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Капитализация Porsche

Рыночная капитализация германской компании держится на уровне $56,8 млрд. Автопроизводитель находится на 362 позиции списка крупнейших фирм по упомянутому показателю. За прошлый год капитализация Porsche просела на 32%, согласно CompaniesMarketCap.

Что касается Dogecoin, то за прошлый месяц актив подскочил в цене более чем на 150%.

Рост произошел на фоне победы политика Дональда Трампа на выборах президента США и повышенной активности миллиардера Илона Маска. Последний регулярно упоминает Dogecoin в социальной сети X (ранее Twitter) и во время своих публичных выступлений.

Кроме этого, ощутимый импульс для роста стоимости монеты предоставила новость о создании Трампом Департамента государственной эффективности (DOGE). Его возглавил все тот же Илон Маск.

По утверждению СМИ, среди известных людей, которые примут участие в работе нового ведомства, числятся:

  • политик Вивек Рамасвами;
  • предприниматель Марк Андриссен;
  • менеджер хедж-фонда Билл Акман;
  • бывший исполнительный директор Uber Тревис Каланик;
  • соучредитель Palantir Джо Лонсдейл.

Эта активность вокруг нового департамента подстегивает интерес общественности к мемкоину через аналогичный акроним, считают многие пользователи и эксперты.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
JWT
JWT
28 ноября 2024, 13:46
#
Я точно живу в якійсь симуляції
+
0
Я_ __
Я_ __
28 ноября 2024, 15:31
#
JWT
Я точно живу в якійсь симуляції

Долар, євро, фунт, юань, єна, франк — папірці підкріплені «зобов`язаннями» держав (по факту лише вірою людей), котрі щодня друкують, котрі щодня з`їдає інфляція, ну і в державах може виникати гіперінфляція, економічні кризи, дефолти, деномінація валюти і так далі, після всього цього, абсолютно всі вищезазначені валюти стають тим чим вони є, папіром.

Золото, срібло, платина, паладій — метали, по суті золото домінує суто завдяки своїй тисячолітній історії, а подобалося воно всім і стало дорогоцінним через відблиск сонячних промінців на ньому і через те, що золото не псується з часом. Але в цілому, це все лише метал. І людям в умовній окупації, ні валюти, ні дорогоцінні метали не цікаві, цікаві зброя, паливо, продукти харчування, цигарки, кава, чай, цукор, питна вода, ліки, знаряддя праці, але в окупації ти ні валюту ні дорогоцінні метали на це не виміняєш, а чому? Тому що в реальній кризі, всі відомі тобі нині активи: акції, облігації, валюта, метали, криптовалюта, ф`ючерси, опціони — стають неважливими. А нерухомість в тебе легко відбирає той в кого автомат.

Тому з твоєї позиції, якщо розібратися, виходить що спокійний нинішній стан речей — теж симуляція, бо хтось там про шось подомовлялвся і торгуємо цим один з одним. Щоб видобути той же біткоін — ти як мінімум витрачаєш електроенергію) Але в реальності, всі існуючі активи без виключень мають цінність, поки світ цивілізований, але у вищезазначеній ситуації всі ці активи — ніщо. Ти в симуляції))
+
0
Akkyratnui
Akkyratnui
28 ноября 2024, 15:40
#
От якраз доллар, підкріплений політичним впливом штатів у світі, в першу чергу, а в другу, армією США, і тільки втретє якимось там забовязаннями, котрі вони можуть і не виконувати з огляду на перші два пункти, і ніхто нічого їм не зробить. Крипта це гарно продуманий інструмент для зниження інфляції та вилучення надлишкових мас грошей, які були надруковані, і скоро крипта цю функцію виконає.
+
0
Akkyratnui
Akkyratnui
28 ноября 2024, 14:30
#
Історія нікого нічому не вчить. Капіталізація Порше, забезпечена всесвітньо визнананою продукцією яку вони виробляють, а чим підтверджена собака, хом’яками та постами маска? Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться
+
0
Я_ __
Я_ __
28 ноября 2024, 15:40
#
Akkyratnui

«Капіталізація Порше, забезпечена всесвітньо визнананою продукцією яку вони виробляють»

З одного боку — так, з іншого боку — ні про що, цілі держави оголошують дефолт, корпорації банкротяться, якщо завтра виявиться, що компанія збиткова за різними індикаторами — то компанія може збанкротувати)

«а чим підтверджена собака, хом’яками та постами маска?»

Грошима людей, котрі вже купили це) Це і створює капіталізацію крипти)

«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»

А які об`єктивні індикатори того, що це має схлопнутися?) ФРГ має криптогаманець з біткоінами і здійснювали продаж, велики інвестиційні гіганти з багатомільярдним капіталом (BlackRock), та технологічні компанії (Microstrategy) мають дуже великий об`єкм біткоінів, чи ти хочеш сказати, що мільярдери не розуміють у що вкладають свої гроші?))))000)00)00))

Якщо ж казати про догкоін, то можеш погуглити, що за догкоіни вже можна купити, Теслу в тому числі:)

А капіталізація догкоінів означає, що люди вклали більше грошей в цю монету, ніж коштує вартість акцій Порше помножена на кількість акцій, тобто по суті, люди вклали грошей в догкоін більше, ніж в акції Порше, в об`ємі $60 млрд в тебе, як не в мільйонера навіть гривневого по суті немає права, казати щось тим, хто накупив догкоінів на 60 лярдів доларів)))

«Всі ті хто вкладали свої $, хильнуть трохи гіркої пілюлі, коли цей атракціон схлопнеться»

Ти не вклав от тепер і бісишся :D
+
0
asdf2024
asdf2024
28 ноября 2024, 16:00
#
Пирамида должна расти и расти))))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами