Как инвестировать в криптовалюту, чтобы гарантированно добиться успеха

Инвестиции в криптовалюту одновременно привлекают возможностью получить высокие прибыли за достаточно короткие сроки и отпугивают вероятностью не разобраться во всех нюансах крипты, потеряв на этом капитал. Однако фактом остается то, что с каждым годом этот актив становится все более популярным и привлекает все больше денег инвесторов. Специальные эксперты на конференции «Жить на проценты» искали ответы на вопрос о том, какое будущее ждет этот рынок, какую стратегию инвестирования в криптовалюту сегодня следует выбрать и насколько вообще легален этот актив в Украине.

Почему инвесторы выбирают криптовалюту и какое будущее ее ждет?

Этот вопрос среди многих других обсуждали в рамках дискуссии «Как составить надежный портфель криптоинвестора». Спикеры спорили, не соглашались друг с другом, но вместе с тем охотно делились собственным опытом в криптоинвестировании.

Елена Набатова, криптоинвестор, автор книги «Финансовый гений» и основательница женского клуба «ВІЛЬНА» призналась, что будет продолжать инвестировать в криптовалюту, пока будет возможность на ней зарабатывать. Она также убеждена, что в будущем криптовалюты станут простым, понятным и действенным инструментом для безлимитных, быстрых и нормальных по стоимости денежных переводов между странами. Реализовать это, по мнению эксперта, могут в паре с банками.

Основатель консалтинговой компании SPE-Consulting и соучредитель криптоаналитической платформы Cryptoon Роман Кушнир считает, что в будущем украинцы могли бы создавать свои монеты, свои токены, свои активы, которые могли бы предложить рынку.

«Я лично будущее крипты вижу на пересечении денег и акций. На пересечении актива, который может иметь каждый. И если он будет генерировать ценность для своих клиентов, своих подписчиков, участников, сможет на этом зарабатывать. Максимальная идея зарабатывать в будущий период — не играть в чужую игру, а играть только в ту игру, в которой вы можете прописывать правила, создавать свои токены, запускать собственные проекты», — отметил эксперт.

Роман Кушнир считает, что заработать можно только на том, в чем вы ориентируетесь. Если же инвестор ничего не знает о монете, покупаемые токены не понимает их учредителей, не знает, для чего они были созданы, инвестирование в такой актив равнозначно походу в казино.

Профессиональный full-time инвестор Дмитрий Карпиловский, который тоже стал одним из участников дискуссии, категорически не согласился с этим тезисом: «Крипта настолько непредсказуема, что большинство людей, которые схватывают мнение, что разобрались и ухватили Бога за бороду, как раз все деньги и теряют. А зарабатывают инвесторы, которые, возможно, не разбираются глубоко по сути, но понимают, что такое инвестиционная стратегия».

Эксперт убежден, самое важное — иметь инвестиционную стратегию. А начинающие инвесторы делают ставку на саму индустрию.

«Вы или просто верите, что крипта растет, делаете общую ставку и забываете об этом на ближайшие пару лет. Ибо все остальное — это не инвестиция, а спекуляция. А вы знаете, что происходит со спекулянтами. В 95% случаев они не получают даже ту доходность, которую имели бы, если бы просто купили и забыли навсегда», — отметил Карпиловский.

Очень часто инвесторами управляют — страх и алчность. И они теряют не потому, что выбрали не тот актив или не разбираются в нем, а потому, что не смогли справиться с собственными эмоциями. Такое мнение высказал Дмитрий Николаевский, юридический эксперт Проектного офиса Министерства цифровой трансформации Украины, адвокат, член НААУ, участник рабочей группы по разработке профильного закона «О виртуальных активах».

Он убежден, что обучение инвесторов должно быть построено, прежде всего, на получении практических навыков: Здесь речь идет о получении абсолютно полного цикла опыта, включая возможность и потерять и заработать, и получить эмоцию. Проследить, как вообще каждый сам реагирует на происходящее с его деньгами. И здесь классно включить фантазию, убавить на 10 свои желания заработать и рисковать. Но просто рисковать меньшими деньгами и представлять себе, что денег в 10 раз больше. Исследуйте, как это все происходит. И тогда вероятность негативного решения будет существенно уменьшаться".

Какие стратегии наиболее действенны для инвесторов в криптовалюте?

Дмитрий Карпиловский считает, что недостаточно изучить все «законы и правила» инвестирования в крипту, чтобы добиться успеха. Он считает, что шанс заработать значительно больше у тех, кто подходит к этому как к чему-то не прогнозируемому.

Эксперт советует изучить те самые best practices, которые сегодня уже давали людям результат. К примеру, стратегия DCA — когда инвестор покупает криптовалюту еженедельно независимо от рынка, аналитики и публикаций в медиа. По мнению Карпиловского, велика вероятность, что на долгом промежутке времени эта стратегия сделает вас богатым.

«Стратегия изучения, угадывания, прогнозирования, спекуляций, поиска монет, мемкоинов, тапалок и других постоянно меняющихся нарративов, каждые три месяца новые, приведут вас только к тому, что у вас будет очень азартная, веселая и очень эмоциональная жизнь. Если для вас Уоррен Баффет авторитет, вспомните классика „Инвестиции должны быть такими же увлекательными, как созерцание как сохнущая краска на стене“. И только, как вам говорят, что есть какой-то другой путь, этот путь приведет вас к ущербу», — убежден Карпиловский.

Дмитрий Николаевский также считает, что наличие стратегии — самое важное для инвестора. Она должна быть консолидирована из того всего знания, которое вы приобрели. И даже если она окажется бездейственной и инвестор потеряет средства, все равно в результате он вложил деньги в собственное образование и сделал из этого выводы. Поэтому, по мнению представителя Минцифры, важно:

Чтобы деньги, которые инвестор потенциально может потерять, не были для него неподъемно тяжелыми.

Чтобы эти деньги заодно оплачивали обучение и опыт, которые инвестор сможет использовать дальше.

Тезис о важности учиться на собственном опыте поддержал и Роман Кушнир. В то же время он считает, что помимо жадности и страха, самый враг инвестора — это лень.

«Потому что мы хотим услышать, как кто-то нам посоветует, скажет, во что инвестировать. Да, этот человек будет экспертом, потому что он много лет этому посвятил. Но кто из вас научился водить автомобиль, уезжая в нем как пассажир и наблюдая, что делает водитель со стороны?», — поинтересовался Кушнир.

По статистике клиентов криптоаналитической платформы Cryptoon удалось выявить эмпирическое правило — 6% доходности за 1000 вложенных часов. Эксперт пояснил, что 1000 вложенных часов — это примерно три года каждый день по одному часу или один год каждый день по три часа. То есть именно столько времени, по его мнению, нужно уделять инвестированию, чтобы добиться успехов. «Большинство не дорастает до финансовых результатов и не реализует свою инвестиционную стратегию, потому что не находит столько времени», -, —итает Роман Кушнир.

Эксперт советует инвесторам разработать стратегию относительно самих себя и рассматривать самое себя как ключевой актив: «Если у нас есть стратегия относительно себя и мы преодолеваем в первую очередь лень, тогда у нас есть шанс добраться до жадности и страха и есть шанс расти по крайней мере вместе с рынком».

Насколько легальна криптовалюта в 2024 году?

На этот вопрос подробно ответил представитель Минцифры Дмитрий Николаевский, также участник рабочей группы по разработке профильного закона «О виртуальных активах».

Он отметил, что, несмотря на то, что этот закон до сих пор в работе, криптовалюта в Украине уже легальна. Ведь в 2023 году принят закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в части расширения круга объектов гражданских прав.

«За этой сложной юридической формулировкой скрывается такая интересная история как «цифровая вещь». И вдобавок к обычным вещам, имеющим преимущественно материальную природу, у нас появилась новая юридическая сущность — «цифровые вещи». И так же в этих изменениях в ГК было прописано, что «цифровыми вещами» есть виртуальные активы, цифровой контент и прочее. И вот виртуальные активы — это как раз о криптовалюте. И здесь каждый задаст вопрос «В перечне он есть, но мы не знаем что это такое. И без профильного закона здесь никак». Но у нас есть закон о борьбе с отмыванием средств и, к счастью, там есть дефиниция виртуальных активов, которую мы перебрали из европейских профильных законов.

Итак, у нас есть цифровые вещи, к которым относятся виртуальные активы, и у нас есть определение виртуальных активов. Это приводит к тому, что мы можем говорить, что виртуальные активы в Украине вполне законны", — пояснил Николаевский.

То есть, по его словам, кто-либо может совершать любые сделки с виртуальными активами, распоряжаться ими по собственному усмотрению. Это означает, что можно прийти к нотариусу, удостоверить сделку, купить, продать криптовалюту или передать по наследству. И даже если у инвестора похитили из кошелька криптовалюту, он имеет право обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Более сложная ситуация для юридических лиц, осуществляющих операции с виртуальными активами, ведь они еще должны учитывать свою деятельность, отчитываться о ней. И отсутствие профильного закона, правил налогообложения, правил учета виртуальных активов приводит к тому, что юридические лица технически не могут в правовой плоскости оперировать виртуальными активами.

«О физических лицах никаких ограничений не существует. А тот закон, который впоследствии будет принят о виртуальных активах, немного расшифрует, раскроет это понятие и покажет, как с этим смогут работать юридические лица», — резюмировал юридический эксперт Проектного офиса Минцифры.

Более подробно услышать и увидеть дискуссию можно на видеозаписи ивента.

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