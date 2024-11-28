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28 ноября 2024, 13:05 Читати українською

Nissan может прекратить существование через год, если не найдет инвестора — FT

Nissan ищет ключевого инвестора, чтобы помочь компании пережить решающий год, поскольку давний партнер Renault сокращает свою долю в находящемся в кризисе японском автопроизводителе. Об этом сообщает Financial Times.

Nissan ищет ключевого инвестора, чтобы помочь компании пережить решающий год, поскольку давний партнер Renault сокращает свою долю в находящемся в кризисе японском автопроизводителе.
Фото: pixabay.com

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Nissan активно ищет долгосрочного и стабильного инвестора, такого как банк или страховая компания, чтобы заменить долю акций Renault, поскольку японский автопроизводитель завершает условия нового сотрудничества по производству электромобилей со своим главным конкурентом — Honda.

Два человека, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что целью является обеспечение стабильности на фоне падения продаж на ключевых рынках, таких как Китай и США. Высокопоставленный чиновник в компании Nissan заявил о срочности ситуации.

«У нас есть 12−14 месяцев на выживание», — сказал он.

Nissan не исключает возможности, что Honda приобретет часть его акций, поскольку рассматриваются все варианты в рамках мер реструктуризации.

В то же время, источники, близкие к Renault, отметили, что компания готова продать часть своих акций Nissan компании Honda. Такой шаг может усилить связи между Nissan и Honda, что, по словам одного из источников, может быть «лишь положительным» для французской группы, просматривающей 25-летний альянс с Nissan.

Nissan и Honda активизировали переговоры о сотрудничестве в области разработки электромобилей и программного обеспечения на фоне усиленного давления со стороны китайских конкурентов и растущей неопределенности в США после переизбрания Дональда Трампа президентом.

«Это будет сложно. В конце концов, нам нужно, чтобы Япония и США генерировали доход,» — сказал чиновник, близкий к Nissan. После того как компания не смогла воспользоваться недавним бумом продаж гибридов в США, Nissan планирует серию ключевых запусков новых продуктов в ближайшие месяцы и годы.

После объявления о своем партнерстве в августе обе японские компании уменьшали вероятность капитального слияния, при этом один человек, близкий к Nissan, отметил, что приобретение Honda доли акций остается «последним вариантом».

Однако поиск основного инвестора стал еще более критичным из-за кризиса в Nissan, который привлек внимание инвесторов из сингапурской компании Effissimo Capital Management и гонконгской Oasis Management. Эти две фирмы являются одними из самых известных активистов в Азии, ранее направлявших свои кампании на такие компании, как Toshiba и Nintendo.

Более тесные связи Nissan с Honda возникли после того, как компания реструктуризировала свой давний альянс с Renault, заключенный после того, как французский автопроизводитель спас японскую группу от почти полного банкротства в 1999 году.

Однако эти отношения постоянно сопровождались внутренними конфликтами из-за неравных долей акций и прав голоса: Renault владела 43% акций Nissan, тогда как Nissan имела лишь 15% акций французской компании без права голоса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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