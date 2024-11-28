Курс валют на 28 ноября: евро в банках прибавил 16 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 16 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,82−41,95 евро — 44,15−44,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,63−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,86−43,85 грн/евро.

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