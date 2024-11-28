Tether прекращает поддержку EURT, огромный спрос на аппаратные кошельки Trezor: что нового на крипторынке

Tether прекращает поддержку стейблкоина EURT

Компания Tether объявила о том, что прекратит поддержку стейблкоина с привязкой к евро — EURT из-за изменения нормативного поля в ЕС.

«При оценке того, следует ли выпускать продукт, мы тщательно оцениваем экономические и рыночные условия, которые могут повлиять на производительность токена. Независимо от того, поддерживается ли он фиатной валютой или другим средством сбережения, нашим приоритетом является обеспечение безопасности пользователей, удобство использования и устойчивости», — говорится в заявлении компании.

После тщательной оценки компания приняла решение приостановить поддержку EURT.

Пользователи должны погасить и вывести свои активы до 27 ноября 2025 года.

В Trezor сообщили о 600% скачке спроса на аппаратные кошельки

Производитель аппаратных криптогаманцев Trezor зафиксировал 600% рост недельных продаж на фоне роста биткоина около $100 000. Об этом сообщает Cointelegraph.

22 ноября котировки цифрового золота достигли рекордных значений на уровне выше $99600. В этот же день компания реализовала максимальный суточный объем устройств с мая 2023 года.

Коммерческий директор Trezor Дэнни Сандерс объяснил всплеск спроса рядом факторов.

Одним из них стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. По мнению менеджера, это стимулировало интерес пользователей к решениям для самостоятельного хранения криптовалют вроде аппаратных кошельков.

Сандерс считает, что смена власти в Белом доме означает изменение режима регулирования цифровых активов в стране и «переход от враждебной среды к благоприятной».

«Это обещает обеспечить большую ясность регулирования, что приведет к улучшению условий для работы предприятий в индустрии и повышению институционального принятия», — добавил он.

За месяц долгосрочные владельцы продали биткоинов более чем на $68 миллиардов

За последние 30 дней долгосрочные владельцы BTC реализовали 728 000 биткоинов — около $68,36 млрд по актуальному курсу. Это самая большая месячная распродажа с апреля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные CryptoQuant.

TON Foundation представила токенизированный биткоин tgBTC

Команда The Open Network (TON) опубликовала white paper кросчейн-мост TON Teleport BTC. Речь идет о проекте, который позволит беспрепятственно переводить биткоины на платформу и выводить их обратно. По мнению разработчиков, это значительно расширит возможности пользователей.

TON Teleport BTC впервые был представлен в июле 2024 года. Команда блокчейна отметила, что кросчейн-мост позволит взаимодействовать с разными биржами, кредитными платформами и децентрализованными приложениями (dApps) в сети.

В качестве связующего актива проект представил токен tgBTC. Это токенизированный биткоин, созданный для максимизации полезности и сохранения доступности цифровых активов, заявили разработчики.

По их словам, владельцы tgBTC получат в свое распоряжение следующие возможности:

генерация дохода благодаря использованию актива в DeFi-секторе;

высокая ликвидность благодаря привязке к биткоину;

десятикратное удешевление стоимости транзакций по сравнению с токенами Jetton.

Кроме того, команда TON считает, что запуск кросчейн-моста откроет для пользователей такие преимущества, как децентрализованное управление, безопасность операций и высокая степень прозрачности.

«TON Teleport BTC улучшает действующие методологии генерации доходности и прокладывает путь к будущему, где ликвидность и полезность биткоина повышаются путем децентрализованных систем, в основе которых лежит TON», — говорится в документе.

Разработчики уверены, что актив tgBTC имеет значительный потенциал. Его можно использовать для заимствования стейблкоинов, поддержки пулов ликвидности и других сделок, подчеркнули в TON.