За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 736630 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 ноября: 1220 российских оккупантов, 1 танк и 45 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 736630 (+1220) человек,
- танков — 9450 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 19306 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 20852 (+22) ед,
- РСЗО — 1255 (+0) ед,
- средства ПВО — 1005 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19661 (+45),
- крылатые ракеты — 2765 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30186 (+60) ед,
- специальная техника — 3697 (+10)
Источник: Минфин
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