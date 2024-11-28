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28 ноября 2024, 9:14 Читати українською

Кипр лишил «золотых паспортов» Коломойского, Бахматюка и Григоришина

Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких. В частности, лишились гражданства Игорь Коломойский, Олег Бахматюк, Константин Григоришин и другие, свидетельствуют списки, обнародованные Politis, пишет Forbes.ua.

Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких.

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Что известно

Издание отмечает, что перечень лиц, по которым уже принято решение кабинета министров Кипра, был составлен около месяца назад.

В списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавали документы.

Есть там и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, о лишении гражданства которого стало известно раньше. Также бизнесмен Вадим Шульман, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.

«Золотые паспорта» потеряли не только иностранные инвесторы, но и члены их семей. В опубликованной копии документа находятся имена и российских олигархов, а рядом в скобках указано количество документов их близких. В списке значатся основатель «Русала» Олег Дерипаска (3), соучредитель «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев (5), сестра Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова (1), владелец «Русагро» Вадим Мошкович, а также владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев (1), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова (1) и другие.

По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев «золотых паспортов» Кипра уже возбуждены уголовные дела, и их расследует полиция.

Издание напоминает, что причинами лишения паспортов являются: предоставление ложной вводящей в заблуждение информации, наличие судимости или несоблюдение условий натурализации.

Источник: Минфин
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