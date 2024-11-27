В третьем квартале выросли активы финансовых компаний, ломбардов и страховщиков — НБУ

Общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в третьем квартале увеличились на 5,7%. Рост активов зафиксирован во всех сегментах рынка, кроме кредитных союзов. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора НБУ .

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Наибольший рост за квартал зафиксирован у финансовых компаний — на 6,4%. Объем активов страховщиков вырос на 3,7%, выросли активы ломбардов.

Объем активов кредитных союзов сокращался два квартала подряд. Доля небанковских финансовых учреждений под наблюдением НБУ в активах финсектора выросла до 10,1%.

Страховщики

Активы страховщиков жизни в третьем квартале остались почти неизменными, активы рисковых страховщиков выросли на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на выход из рынка 14 компаний.

Премии рисковых страховщиков росли два квартала подряд (+12% к предыдущему кварталу и +10% к третьему кварталу предыдущего года). Премии страховщиков жизни выросли после понижения во втором квартале (+10% по сравнению с предыдущим кварталом и +9% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года).

Премии увеличились по всем основным линиям бизнеса. Среди продуктов транспортного страхования наибольший рост был по «Зеленой карте». Транспортное и личное страхование и дальше формировали более 80% премий и 90% выплат на рынке.

По результатам января — сентября страховщики оставались прибыльными. Шесть страховщиков нарушали требования к капиталу платежеспособности (SCR) и/или минимальному капиталу (MCR). Среди компаний-нарушителей три компании вышли или завершают выход с рынка добровольно. Доля нарушителей в активах — 2%.

Кредитные союзы

В третьем квартале продолжалось уменьшение активов кредитных союзов и их количество. Объем активов уменьшился в большинстве «долевых» учреждений. В то же время, активы союзов, привлекающих депозиты, несколько выросли.

Объем новых кредитов за квартал уменьшился на 12% из-за сезонного сокращения объемов кредитов предпринимателям-аграриям. Объем новых потребительских кредитов почти не изменился.

Кредитный портфель уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% с третьим кварталом предыдущего года. Заявленная средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась до 29%.

Несмотря на операционную неэффективность, прибыль кредитных союзов возросла. В начале октября 2024 г. норматив достаточности капитала нарушали шесть союзов. Три кредитных союза-нарушителя в третьем квартале вышли с рынка.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финкомпаний в третьем квартале вырос на 6,4%, несмотря на выход с рынка 40 учреждений, преимущественно по решению регулятора. Объемы большинства основных видов финансовых услуг, кроме лизинга, заметно снизились. Объемы розничных ссуд росли пятый квартал подряд.

Валовой кредитный портфель домохозяйств рос в течение семи кварталов, портфель корпоративных займов сократился. За январь — сентябрь 2024 года финансовые компании сгенерировали рекордную прибыль по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет.

Прибыльными были около 80% финансовых компаний, в то же время более половины прибыли сегмента заработало государственное учреждение «Укрфинжилье» — оператор программы «єОселя».

«Деятельность ломбардов и дальше развивалась. Объемы активов и новых кредитов несколько выросли. Доходы от предоставления финансовых услуг увеличились, значит сегмент был прибыльным», — говорится в обзоре.