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27 ноября 2024, 19:32 Читати українською

Фондовый рынок Франции упал на фоне спора политиков о бюджете

Французские суверенные облигации и акции упали в среду, поскольку среди инвесторов усилились опасения, что спор вокруг затягивающего пояса проекта бюджета может привести к падению правительства премьер-министра Мишеля Барнье. Об этом сообщает Financial Times.

Французские суверенные облигации и акции упали в среду, поскольку среди инвесторов усилились опасения, что спор вокруг затягивающего пояса проекта бюджета может привести к падению правительства премьер-министра Мишеля Барнье.

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Разница между стоимостью 10-летних французских и германских заимствований возросла до 0,9% — уровня, не достигнутого со времен кризиса в еврозоне в 2012 году. Позже он сократился до 0,86 пункта.

Базовый фондовый индекс Cac 40 снизился на 0,7%, что является самым плохим показателем среди основных европейских рынков, поскольку ранее он упал более чем на 1%.

Барнье стремится принять бюджет с сокращением расходов на 60 млрд евро и повышением налогов, несмотря на отсутствие рабочего большинства в парламенте. Он подтвердил, что для этого ему придется использовать конституционный инструмент, чтобы обойти законодателей, что может привести к вотуму недоверия, который может развалить его правительство вместе с бюджетом.

На фоне политической нестабильности распродажа французских государственных облигаций подняла доходность 10-летних облигаций выше 3%, поскольку инвесторы озабочены устойчивостью долговой нагрузки Парижа. Доходность сейчас лишь несколько ниже, чем в Греции, стране, которая была в центре кризиса суверенного долга более десяти лет назад.

В этом году дефицит бюджета Франции превысит 6% ВВП, что более чем вдвое превышает целевой показатель ЕС в 3%.

Источник: Минфин
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