К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 31 копейку в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 27 ноября: евро на межбанке резко ушел вверх
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Открытие 27 ноября
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Закрытие 27 ноября
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Изменения
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41,58/41,60
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41,63/41,65
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5/5
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43,65/43,65
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43,96/43,96
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31/31
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,85 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,09 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,90, евро — 44,10−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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