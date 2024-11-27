Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОПов

Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов «задним числом» для физических лиц предпринимателей (ФОП) в 2024 году. Об этом сообщает заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Сейчас на комитете перенесли для ФОП внедрение налогообложения с 1 октября на 1 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона «заднее число», — сообщил он.

В то же время, эта норма не касается банковских учреждений.

Железняк также отметил, что в Министерстве финансов ожидают, что президент Владимир Зеленский скоро подпишет закон о повышении налогов, а будет опубликован так, чтобы он заработал с 1 декабря.