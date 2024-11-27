Литва выделит 5 миллионов евро на установку в Украине солнечных электростанций

Правительство Литвы утвердило программу поддержки энергетического сектора Украины, согласно которой будет выделено 5 млн. евро на установку солнечных электростанций. Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

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Руководитель Департамента сотрудничества по развитию литовского МИД Раса Кайриене отметила, что оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак, поэтому желательно, чтобы оно было европейского производства.

«Мы будем пытаться включить в процесс закупок условие, что оборудование должно происходить из Европейского Союза или европейских экономик», — сказала Кайриене на заседании правительства в среду.

В проекте правительственного решения, подготовленного министерством, отмечено, что «украинские чиновники на всех двусторонних и многосторонних встречах просят увеличить поддержку энергетической системы Украины и помочь создать более децентрализованные мощности по производству электроэнергии».

Одобренные правительством в октябре «Основные направления участия Литвы в реконструкции и восстановлении Украины на период 2024—2027 годов» предусматривают поддержку строительства школ, приютов, приобретение оборудования для разминирования, содействие евроинтеграции Украины и усиление устойчивости энергетического сектора страны.

По данным МИД, с февраля 2022 года по конец этого года общая поддержка Украины со стороны Литвы достигнет 1,45 млрд евро.